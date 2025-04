Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: BMW-Fahrer verursacht Unfall - 25.000 Euro Schaden

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend um 22:20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fiat-Fahrer die BAB 6. Zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und der Anschlussstelle Sinsheim wechselte der 29-Jährige vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr dem 29-Jährigen ein nachfolgender 19-jähriger BMW-Fahrer hinten auf. Durch den Zusammenstoß geriet der Fiat ins Schleudern und kollidierte in der Folge mehrmals mit der Betongleitwand, bis dieser schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige wurde nach der medizinischen Versorgung vor Ort entlassen. Dieser sucht im Nachgang einen Arzt auf. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme sowie die Reinigungsarbeiten mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen bis ca. 02:00 Uhr gesperrt werden.

