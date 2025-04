POL-MA: Heidelberg: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen // PM Nr.1

Heidelberg (ots) - Am Samstag parkte eine 20-Jährige ihr Auto auf einem Parkstreifen an der Schlierbacher Landstraße. Um kurz nach 14 Uhr öffnete sie die Fahrertür, um auszusteigen. Dabei übersah sie einen in Richtung Neckargemünd fahrenden 62-jähige Radfahrer. Der Mann versuchte noch dem überraschend auftauchenden Hindernis auszuweichen, streifte aber die Tür mit der Schulter und stürzte. Bei dem Unfall zog er ...

mehr