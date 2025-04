Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer prallt gegen offene Autotür

Heidelberg (ots)

Am Samstag parkte eine 20-Jährige ihr Auto auf einem Parkstreifen an der Schlierbacher Landstraße. Um kurz nach 14 Uhr öffnete sie die Fahrertür, um auszusteigen. Dabei übersah sie einen in Richtung Neckargemünd fahrenden 62-jähige Radfahrer. Der Mann versuchte noch dem überraschend auftauchenden Hindernis auszuweichen, streifte aber die Tür mit der Schulter und stürzte. Bei dem Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu, die aber nicht akut in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro. Da sich die Fahrertür beim Aufprall verzogen hatte und sich nicht mehr schließen ließ, musste der Citroen abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

