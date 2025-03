LPI-SHL: Betrunken und berauscht in die stationäre Verkehrskontrolle

Schmiedefeld (ots) - Ein Mann stellte am Mittwoch (19.03.2025) um 03:00 Uhr, als er aus dem Fenster seiner Ferienwohnung in der Fritz-Arno-Wagner-Straße in Schmiedefeld am Rennsteig sah, fest, dass der Innenraum seines Autos beleuchtet war. Des Weiteren sah er eine bislang unbekannte Person, die mit einem Kinderwagen in Richtung Suhl lief. Er begab sich zu seinem Pkw und stellte fest, dass dieser auf unbekannte Art und ...

mehr