POL-PDKO: Abschlussmeldung - Brand eines Wohnhauses in Sankt Goar (OT Werlau)

Kettig (ots) - Am Dienstag, den 18.03.25, kam es gegen 7:25 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Abfahrt Kettig zu einem schwereren Verkehrsunfall. Dabei wurden insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt. Davon mussten insgesamt sechs Fahrzeuge abgeschleppt werden. Acht Personen wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Ausgangslage für den Verkehrsunfall war ...

