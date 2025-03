Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Andernach, Auf der Wick - Körperverletzung

Andernach (ots)

Am 17.03.2025, wurde in der Zeit von 16:00- 17:00 Uhr, im Bereich der Grünfläche zwischen der Straße -Auf der Wick- und der Stadtmauer, dem s.g. Apfelgarten, eine männliche Person angegriffen. Nach den ersten Ermittlungen wurde die männliche Person von zwei unbekannten Männern von hinten angegriffen und u.a. ins Gesicht geschlagen. Hierbei verlor der Geschädigte seine Habseligkeiten die sich auf der Wiese verteilten. Die beiden männlichen Täter sollen in Richtung Ententeich geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den zwei Tatverdächtigen geben können, sich bei der Dienststelle in Andernach zu melden.

