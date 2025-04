Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Volvo-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Straßenschild - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich gegen 01:15 Uhr im Stadtteil Neckarau ein Unfall, bei dem der unbekannte Verursacher die Örtlichkeit ohne Weiteres verließ.

Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer am frühen Sonntagmorgen entlang der Rheingoldstraß in Richtung Friedrichstraße und verlor dabei im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen hellgrauen Volvo CX40, sodass dieser von der Fahrspur abkam und gegen ein Straßenschild prallte. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei und teilte mit, dass sich der Unfallverursacher mit dem beschädigten Fahrzeug nach der Kollision schleunigst in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/833970 zu melden.

