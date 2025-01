POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Autofahrer im Stadtgebiet unterwegs +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham hat sich am Dienstag, 21. Januar 2025, 05:50 Uhr, eine junge Radfahrerin verletzt. Die 22-jährige Frau aus Bremerhaven befuhr die Straße "Am Deich" von Blexen in Richtung Einswarden. In Höhe der Neptunstraße kam sie auf der winterglatten Fahrbahn zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde vor Ort ...

mehr