Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugbrand auf der Autobahn 28 in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Während der Fahrt ist am Dienstag, 21. Januar 2025, gegen 11:30 Uhr, ein Fahrzeug auf der Autobahn 28 in Ganderkesee in Brand geraten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der 51-jährige Mann aus Hannover war mit einem Renault auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Als in Höhe der Rastanlage Hasbruch Flammen aus dem Motorraum schlugen, stoppte er auf dem Standstreifen. Obwohl zwei helfende Lkw-Fahrer den Brand mit Feuerlöschern bekämpften und auch die Feuerwehr aus Falkenburg mit 14 Einsatzkräften schnell vor Ort war, brannte der Renault vollständig aus. Weil auch die Fahrbahndecke durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden ist, wurde von einem Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro ausgegangen.

Die Fahrbahn in Richtung Oldenburg war bis ungefähr 12:20 Uhr gesperrt. Anschließend konnte der Brandort über den linken Fahrstreifen passiert werden. Die komplette Freigabe der Fahrbahn war um 13:40 Uhr möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell