POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag, 20. Januar 2025, 14:15 Uhr, haben zwei Frauen einen Ladendiebstahl in einem Discountmarkt in der Syker Straße, Höhe Bushaltestelle Pestalozziweg, begangen. Sie passierten zu zweit den Kassenbereich, lösten den Diebstahlalarm aus und flohen aus dem Markt. Im Rahmen der Fahndung stellten Beamte der Polizei eine ...

