Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Videoüberwachung am Hauptbahnhof überführt Fahrraddieb

Leipzig (ots)

Am Freitagabend gegen 17:15 Uhr entwendete ein zunächst Unbekannter ein eBike im Wert von rund 2700EUR am Hauptbahnhof in Leipzig.

Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen konnten Bilder vom Täter gesichert werden.

Der Mann war für die Bundespolizei kein Unbekannter und in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Delikten aufgefallen.

Nur wenig später stellte ihn eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) in einem Parkhaus am Hauptbahnhof fest. Die Beamten eröffnet ihm den Straftat-Vorwurf.

Das Diebesgut hatte er zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr bei sich.

Er wurde für weitere polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen.

In seiner Vernehmung räumte der 18-jährige Deutsche die Tat ein und verriet den Beamten den Standort des entwendeten eBikes.

Da dem Heranwachsenden weitere Straftaten zur Last gelegt werden konnten, ordnete die Bereitschaftsstaatsanwältin seine vorläufige Festnahme an. Am Samstag bestätigte das Amtsgericht Leipzig die Untersuchungshaft gegen ihn.

Die Ermittlungen zu den ihm zur Last gelegten Straftaten dauern an.

Das gestohlene eBike konnten die Polizisten unweit des Hauptbahnhofs finden und anschließend an den glücklichen Besitzer übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell