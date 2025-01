POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schulkinder bei Auffahrunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein Einfamilienhaus in Ahlhorn war am Dienstag, 21. Januar 2025, das Ziel von Einbrechern. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 10:15 bis 13:50 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Grundstück in der Straße Hemannshausen und hebelten ein Fenster auf, durch das ihnen der Einstieg ins Haus gelang. Hier suchten sie nach ...

