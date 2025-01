Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (71) Einbrüche in mehrere Schulen - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (21.01.2025) auf Mittwoch (22.01.2025) brachen Unbekannte in die Grund-, Mittel- und Realschule in Langenzenn (Lkrs. Fürth) ein und verursachten hohen Sachschaden. Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 05:45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den drei Schulen im Klaushofer Weg in Langenzenn. In den Gebäuden beschädigten die Einbrecher weitere Türen und brachen mehrere Schränke sowie Getränkeautomaten auf. Hierdurch verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von gut 30.000 Euro. Zudem entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 969270.

