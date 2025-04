Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen // PM Nr.2

Heidelberg (ots)

Nachdem es gegen 11:50 Uhr auf der B535 zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos kam, konnte die Straßensperrung zwischenzeitlich aufgehoben werden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war ein Autofahrer von Schwetzingen kommend in Richtung Boxberg unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. In der Folge wurde das entgegenkommende Auto auf zwei nachfolgende Fahrzeuge geschoben, wodurch auch diese beschädigt wurden. Der Unfallverursacher sowie zwei weitere Unfallbeteiligte mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt. Die B535 konnte gegen 14:35 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

