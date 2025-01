POL-UN: Kamen - Fahndungserfolg nach Raubdelikt und Einbruch auf Mobilfunkgeschäft

Selm (ots) - Am Montag (27.01.2025) kam es gegen 07.20 Uhr auf der Ludgeristraße, Ecke Nordkirchener Straße in Selm, zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Selm befuhr die Ludgeristraße in Richtung Sandforter Weg. Zur selben Zeit war ein 18-jähriger Selmer auf seinem Fahrrad (Pedelec) auf der Ludgeristraße in Richtung Olfener Straße unterwegs. In Höhe Nordkirchener Straße beabsichtigte der ...

mehr