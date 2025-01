Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch berauschten Pkw-Fahrer

Schwerte (ots)

Gegen 22.45 Uhr war am Montag (27.01.2025) ein 37-jähriger türkischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Schwerte mit seinem Pkw auf der Schützenstraße in Schwerte unterwegs. Einer Polizeistreife war er aufgefallen, weil er ohne eingeschaltetes Abblendlicht fuhr. Als sie ihn in Höhe Schützenstraße, Ecke Emil-Rohrmann-Straße durch Anhaltesignale dazu aufforderte, stehenzubleiben, entfernte er sich.

Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er auf der Schützenstraße weiter in Richtung Schwerte Innenstadt, bog rechts in die Hermannstraße und links in den Dieckerhofsweg ein, wo er verkehrsbedingt aufgrund einer "Wegesperre" seinen Pkw abbremsen musste. Von dort setzte er seine Flucht zu Fuß fort - in Richtung Hermannstraße. Dort gab er schlussendlich auf und stellte sich den Polizisten.

Einen gültigen Führerschein konnte der 37-Jährige nicht vorzeigen, der offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Einem freiwillig durchgeführten Drogenvortest stimmte der Mann zu - er verlief positiv.

Er wurde zur Wache Schwerte gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

