Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Rollerfahrerin Vorfahrt genommen

Baden-Baden (ots)

Glimpflich dürfte eine 20 Jahre alte Rollerfahrerin am Dienstagmorgen davongekommen sein, nachdem ihr ein VW-Fahrer gegen 5:40 Uhr in der Rheinstraße die Vorfahrt genommen hatte. Sie musste dennoch mit einem Rettungswagen und leichten Verletzungen in eine örtliche Klinik gebracht werden. Die Heranwachsende war gegen 5:40 Uhr auf der Vorfahrtsstraße stadteinwärts unterwegs, als ein 35-jähriger Golf-Lenker im Bereich des Abfahrtsastes zur B500 in den Einmündungsbereich einfuhr und die Rollerfahrerin erfasste. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf rund 2.000 Euro. /wo

