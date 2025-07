Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mehrere Unfälle, Verkehrskontrollen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Autobahn 81/Tauberbischofsheim: Aquaplaning-Unfall

Sachschäden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagabend bei Tauberbischofsheim. Gegen 18:55 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg unterwegs, als er, vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn, von dieser nach rechts abkam. Der Unfall ereigenete sich zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Raststätte "Ob der Tauber". Der Pkw durchquerte zunächst den Grünstreifen, schleuderte in der Folge auf die Fahrbahn zurück und kollidierte dort mit der Mittelleitplanke. Letztlich kam der beschädigte Mercedes auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Autobahn 81/Boxberg: Höherer Sachschaden durch Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Montag auf Dienstag, auf der Autobahn 81 bei Boxberg, verursachte ein 37-jähriger Fahrzeuglenker Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 24.000 Euro. Der Mann fuhr gegen 01:55 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Würzburg. Vermutlich infolge kurzer Unachtsamkeit, kam er, zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Ahorn, mit seinem Fahrzeug zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Pkw mit der Mittelschutzplanke. Im Anschluss drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und prallte mit dem Heck erneut gegen die Mittelschutzplanke. Der unverletzte Fahrer konnte anschließend auf den Standstreifen fahren.

Autobahn 81 / Lauda: Unfall bei regennasser Fahrbahn

Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 16.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagabend auf der Autobahn 81 bei Lauda. Gegen 18:35 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Ford auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim kam der Fahrer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Durch den Unfall wurden der Fahrer und seine 42-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Bundesstraße 290/Tauberbischofsheim/Lauda-Königshofen: Verkehrskontrollen

Am Montag wurden zwischen Lauda-Königshofen-Gerlachsheim und Tauberbischofsheim-Distelhausen bei einer Kontrollstelle des Verkehrsdienstes und des Polizeireviers Tauberbischofsheim auf der Bundesstraße 290 gleich mehrere Verkehrsteilnehmer auffällig. Die Kontrollen fanden zwischen 06:30 Uhr und 13:15 Uhr statt. Bei zwei Fahrzeuglenkern wurde eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Weiter wurde ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verzeichnet. In zwei Fällen war die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen. Ein ausländisches Fahrzeug befand sich in einem nicht vorschriftsmäißgen Zustand. Darüber hinaus verzeichneten die Kontrollierenden zwölf Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, einen gegen das Kraftfahrsteuergesetz, einen gegen das Arbeitszeitgesetz und vier Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Zwei Fahrzeugführer sicherten ihre Ladung nicht vorschriftsgemäß. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurden sechs Mängelberichte ausgestellt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell