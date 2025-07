Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Abbiegen

Gummersbach (ots)

Am Mittwochmorgen (9. Juli) war ein 31-jähriger Mann aus Forst mit seinem Kleintransporter auf der Vollmerhauser Straße in Richtung Gummersbach unterwegs. Als der 31-Jährige gegen 05:10 Uhr von der Vollmerhauser Straße nach rechts auf die Strombachstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Fahrradfahrer aus Gummersbach, welcher gerade die Einmündung in Fahrtrichtung Gummersbach überquerte. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich nach abgeschlossener Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung.

