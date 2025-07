Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter und E-Bike gestohlen

Wipperfürth (ots)

Zwischen 20 Uhr am Montag (7. Juli) und 15 Uhr am Dienstag haben Unbekannte einen E-Scooter aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der "Alte-Kölner-Straße" gestohlen. Der E-Scooter mit dem Kennzeichen 265LVV war mit einem Schloss gesichert. Auf ein Pedelec hatten es Kriminelle in der Ringstraße abgesehen. Das Pedelec vom Typ Escaro Belt der Marke Kettler stand zwischen 07:50 Uhr und 10:50 Uhr am Dienstag (8. Juli) an einem Fahrradstellplatz des Berufskollegs in der Ringstraße und war mit einem Schloss gesichert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell