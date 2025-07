POL-GM: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wiehl (ots) - Am Montag (7. Juli) war ein 20-jähriger Reichshofer mit seinem Leichtkraftrad auf der K 52 von Bomig in Richtung Marienhagen unterwegs. Gegen 16:30 Uhr stürzte er in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn und rutschte auf eine angrenzende Wiese. Der 20-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer ...

