POL-F: 250616 - 0622 Frankfurt - Dornbusch: Sachbeschädigungen an Autos - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (rü) Am gestrigen Sonntag (15.06.2025) kam es in den frühen Morgenstunden gegen 05:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nachdem sich die Kontrahenten in der Münchener Straße zunächst gegenseitig mit diversen Gegenständen bewarfen, lösten sich plötzlich zwei Männer im Alter von 21 und 38 Jahren aus ...

mehr