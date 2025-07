POL-GM: Kradfahrer stürzt auf regennasser Straße

Lindlar (ots) - Zwischen 17 Uhr am Samstag (5. Juli) und 05:30 Uhr am Sonntag haben Unbekannte zwei E-Scooter von einem Fahrradständer am Busbahnhof in der Corneliusstraße gestohlen. Die zwei E-Scooter mit den Kennzeichen 803MOT und 534MOT waren mit Schlössern an dem Fahrradständer gesichert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. ...

