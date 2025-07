Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Wiehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L321 in Bielstein verletzte sich am vergangenen Samstagmorgen (5. Juli, 08:20 Uhr) ein Motorradfahrer schwer. Der 62-jährige Wiehler war auf der L321 in Fahrtrichtung Weiershagener Straße unterwegs, als er im Verlauf einer Linkskurve zu Fall kam und mit der rechtsseitig der Straße befindlichen Leitplanke kollidierte. Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen in ein Krankenhaus. Die L321 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

