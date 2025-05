Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf Bergheim in der Straße Bergheimer Bruch eingebrochen. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Weise in das Haus und entwendeten Schmuck in noch nicht bezifferten Wert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich bei der Polizei Arnsberg unter der Rufnummer 0291/90200 melden. Stra. 29/5

