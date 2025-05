Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brennende Strohpuppen

Winterberg (ots)

Zur Ankündigung des Jubiläumsschützenfestes dienten Strohpuppen aus Strohballen. Am 28.05.2025 um 01:47 Uhr erhielt die Polizei in Winterberg Kenntnis über die brennenden Strohpuppen. Die Figuren standen am Kreisverkehr Haarfelder Straße (B489 / L740). Es handelte sich um Strohballen, die zwei Menschen darstellen sollten und abseits der Straße zur Ankündigung des Jubiläumsschützenfestes in Winterberg auf einer Wiese aufgestellt wurden. Das Feuer zerstörte die Strohballen. Auch die Wiese nahm Schaden durch das Feuer. In der Nacht regnete es über mehrere Stunden, sodass die Polizei von einer vorsätzlichen Tat ausgeht.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02985 - 90200 zu melden.

