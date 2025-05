POL-HSK: 22-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Marsberg (ots) - Die Radfahrerin stürzte nach ersten Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung. Am 27.05.2025 um 12:50 Uhr befuhr eine 19-jährige Marsbergerin die Bahnstraße aus Richtung der Innenstadt. In Höhe eines Supermarktes verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Pedelec. Sie verletzte sich bei dem Sturz schwer. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte sie in ein nahe gelegenes ...

mehr