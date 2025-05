POL-HSK: Fahrradfahrerin verletzte sich in der Bahnstraße schwer

Bestwig (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom Vormittag des 25.05.2025 bis zum 26.05.2025 um 05:06 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Bundesstraße in Bestwig ein. Sie hebelten dazu eine Nebeneingangstür auf. Im Gebäude wurden mehrere Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer ...

