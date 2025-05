POL-HSK: Zeuge zu Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Marsberg gesucht

Sundern (ots) - Am vergangenen Dienstag ist eine 92-Jährige in Sundern von einem Auto erfasst worden, wir haben berichtetet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6038793. Die 92-Jährige aus Sundern ist nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie ist am 25.05.2025 verstorben. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Flavia Lucia Rogge Telefon: ...

