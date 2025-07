Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Goldschmuck bei Einbruch gestohlen

Bergneustadt (ots)

Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße stahlen Einbrecher mehrere Schmuckstücke aus Gold. Durch das Aufhebeln der Balkontüre gelangten sie in die Wohnung, wo sie Schränke im Wohn- und Schlafzimmer durchwühlten. Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag (1. Juli, 13 Uhr) und Freitag (4. Juli, 15 Uhr).

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell