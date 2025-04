POL-WOB: Mehrere PKW mit Farbe besprüht - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Kaufhof 21.04.2025, 06.53 Uhr Am Montagmorgen brach ein 53 Jahre alter Gifhorner in ein Elektrogeschäft in der Wolfsburger Innenstadt ein und entwendete ein Handy. Kurze Zeit später konnte der Täter durch eine Streifenbesatzung der Wolfsburger Polizei vorläufig festgenommen werden. Der Inhaber des Geschäftes in der Straße ...

