POL-WOB: Einbruch in Elektrogeschäft - Täter kommt in Untersuchungshaft

Wolfsburg, Stadtmitte, Kaufhof

21.04.2025, 06.53 Uhr

Am Montagmorgen brach ein 53 Jahre alter Gifhorner in ein Elektrogeschäft in der Wolfsburger Innenstadt ein und entwendete ein Handy. Kurze Zeit später konnte der Täter durch eine Streifenbesatzung der Wolfsburger Polizei vorläufig festgenommen werden.

Der Inhaber des Geschäftes in der Straße Kaufhof verständigte am Montagmorgen die Polizei, nachdem er einen Einbruch in sein Geschäft über eine Kamera bemerkt hatte. Zudem konnte der Inhaber den eingesetzten Beamten eine Personenbeschreibung gegeben.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 53-Jährige im Bereich einer Sackgasse zum Fontanehof antreffen und vorläufig festnehmen.

Die zuständige Staatsanwältin stellte einen Antrag auf einen U-Haftbefehl. Diesem gab der zuständige Richter am Dienstagmorgen statt und der Gifhorner wurde in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.

Ob dem 53-Jährigen weitere Straftaten zugeordnet werden können, ist Gegenstand der anhaltenden Ermittlungen.

