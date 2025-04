Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mieter legt Feuer in seiner Wohnung - Personen wurden nicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Dresdener Ring

22.04.2025, 19.30 Uhr

Am Dienstagabend hat ein offensichtlich psychisch erkrankter Mieter in seiner Wohnung im Dresdener Ring Feuer gelegt, wodurch drei Wohnungen auf unbestimmte Zeit unbewohnbar wurden. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Zunächst meldeten Zeugen, dass ein Mieter in seiner Wohnung randalieren würde. Als die Beamten eintrafen, stellte sie fest, das aus der Wohnung Rauch aufstieg und forderten umgehend die Berufsfeuerwehr an.

Mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Fallersleben konnte der Wohnungsbrand gelöscht werden. Die brandbetroffene Wohnung ist aufgrund der Brandschäden und zwei untere Wohnungen aufgrund der Löscharbeiten vorerst nicht bewohnbar.

Personen wurden durch den Brand glücklicherweise nicht verletzt.

Da sich der Mieter augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach einer medizinischen Begutachtung in eine Fachklinik in Königslutter eingewiesen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell