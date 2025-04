POL-WOB: Betrunkene Pkw-Fahrerin verursacht mehrere Unfälle - Zeuge verhindert Weiterfahrt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Neuhäuser Straße 11.04.2025, 12.10 Uhr Am Freitagmittag beschädigte eine bisher unbekannte männliche Person einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Neuhäuser Straße in Vorsfelde und entfernte sich. Eine Zeugin beobachtete, wie ein älterer Herr mit seinem Einkaufswagen gegen den geparkten Skoda fuhr und weiterging. Die Zeugin sprach den Mann ...

