Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Parkplatzunfall - Polizei sucht Zeugin

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Neuhäuser Straße

11.04.2025, 12.10 Uhr

Am Freitagmittag beschädigte eine bisher unbekannte männliche Person einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Neuhäuser Straße in Vorsfelde und entfernte sich.

Eine Zeugin beobachtete, wie ein älterer Herr mit seinem Einkaufswagen gegen den geparkten Skoda fuhr und weiterging. Die Zeugin sprach den Mann an, der jedoch bestritt einen Schaden verursacht zu haben. Die inzwischen hinzugekommene Eigentümerin des beschädigten Pkw wollte die Personalien des Mannes haben, was er jedoch ablehnte.

Das Kennzeichen des Verursachers steht fest, die Ermittlungen zum Halter dauern an. In dem Schreck hatte die Geschädigte vergessen, sich den Namen der Zeugin zu notieren.

Nun suchen die Ermittler die Zeugin und bitten diese, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell