Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Täter lässt Diebesgut zurück

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Detmeroder Markt

16.04.2025, 14.13 Uhr

Am Mittwochnachmittag entwendete ein bisher unbekannter Täter mehrere Parfüms aus einer Drogeriefiliale in der Straße Detmeroder Markt und griff auf seiner Flucht Angestellte an, um sich im Besitz der Ware zu halten. Zwei unbeteiligte Frauen wurden auf der Flucht vom Täter leicht verletzt.

Der Täter hielt sich nach bisherigen Erkenntnisse einige Zeit in der Drogerie auf. Beim Verlassen des Marktes schlug eine Diebstahlssicherung an und eine Mitarbeiterin forderte den Unbekannten auf, stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kam der Täter nicht nach, weshalb ihm die Angestellt folgte. Als der Unbekannte auf sein Fahrrad steigen wollte, ergriff die Mitarbeiterin den mitgeführten Rucksack des Täters, woraufhin dieser sich mit Tritten wehrte und die Angestellte leicht verletzte. Der Täter flüchtete schließlich ohne den Rucksack zu Fuß und griff eine Passantin, die ihn aufhalten wollte mit einer Art Pfefferspray an. Die Passantin wurde leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Im Anschluss setzte der Täter seine Flucht in Richtung Bürgerpark fort.

Der Täter war zwischen 15 und 20 Jahre, klein, hatte eine sehr dünne Statur, wirkte blass und war mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell