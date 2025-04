Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Handtaschenraub -Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Denkmalplatz

18.04.2025, 12.00 Uhr

Am Freitagmittag wurde einem 76 Jahre alten Mann von einem bisher unbekannten Täter die Handtasche geraubt.

Der ältere Herr erstattete am Dienstagmittag eine Anzeige bei der Polizei und gab an, am Karfreitag gegen Mittag auf dem Parkplatz am Denkmalplatz geparkt zu haben. Als er ausstieg, hielt er eine Handtasche in der Hand und war im Begriff seine Unterarmstützen aus dem Fahrzeug zu holen. Plötzlich trat eine unbekannte Person an ihn heran und riss ihm die Tasche aus der Hand. Ehe sich der Senior versah, lief der Unbekannte in Richtung eines "Mopeds" auf dem eine Person saß. Beide flüchteten auf dem Zweirad in Richtung der Bäckerei.

Der Täter war zwischen 18 und 20 Jahre alt und hatte dunkle Haare, der "Moped"-Fahrer wird als jünger beschrieben.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die geflüchteten Personen geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell