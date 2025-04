POL-WOB: Brand eines Einfamilienhauses - Ursache bisher unbekannt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Denkmalplatz 18.04.2025, 12.00 Uhr Am Freitagmittag wurde einem 76 Jahre alten Mann von einem bisher unbekannten Täter die Handtasche geraubt. Der ältere Herr erstattete am Dienstagmittag eine Anzeige bei der Polizei und gab an, am Karfreitag gegen Mittag auf dem Parkplatz am Denkmalplatz geparkt zu haben. Als er ausstieg, hielt er eine Handtasche in der Hand und war im Begriff ...

mehr