Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand in Elektroverteilung eines Supermarktes in Mainz-Gonsenheim

Mainz (ots)

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Mainz gegen 18:40 Uhr zu einem Brand in einem Supermarkt im Stadtteil Mainz-Gonsenheim alarmiert. Im Lagerbereich des Supermarktes kam es zu einem Feuer in der Elektroverteilung. Mitarbeiter des Marktes bemerkten das Feuer, setzten sofort einen Notruf ab, räumten den Supermarkt und versuchten, den Brand mit einem Pulverlöscher zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Supermarkt bereits vollständig geräumt und die Mitarbeiter wiesen die Einsatzkräfte in die Lage ein. Schnell wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Supermarkt geschickt. Zunächst versuchte die Feuerwehr, den Brand mit CO² zu bekämpfen. Aufgrund der mittlerweile sehr hohen Temperatur im Elektroschaltschrank war dies jedoch nicht erfolgreich, sodass schließlich ein C-Rohr eingesetzt und das Feuer mit Wasser bekämpft wurde. Parallel dazu wurde der Supermarkt maschinell belüftet.

Die Feuerwehr lobt das umsichtige Handeln der Mitarbeiter, möchte jedoch darauf hinweisen, dass bei eigenständigen Löschversuchen stets der Eigenschutz zu beachten ist. Besonders bei Bränden von Kunststoffen entsteht toxischer Brandrauch, vor dem sich Laienhelfer nicht ausreichend schützen können.

Der Sachschaden im Supermarkt wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Mainz mit 16 Einsatzkräften, die Polizei mit drei Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Einsatzkräften und das Ordnungsamt der Stadt Mainz mit zwei Einsatzkräften. Der Einsatz konnte nach circa anderthalb Stunden erfolgreich abgeschlossen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell