Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Widerstand in Zelle gelandet

Wipperfürth (ots)

Nachdem ein 37-Jähriger zunächst in eine Auseinandersetzung involviert war, sich anschließend nicht ausweisen wollte und Widerstand leistete, musste er mehrere Stunden in einer Polizeizelle verbringen. Die Polizei war am Sonntagmorgen (6. Juli) gegen 05:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Nähe einer Diskothek in der Lenneper Straße gerufen worden. Bei Eintreffen der Beamten ging ein 37-jähriger Beteiligter mit schwankendem Gang über die Bundesstraße. Auf die Aufforderung der Beamten, sich auszuweisen, reagierte der 37-Jährige aus Hückeswagen aggressiv und beleidigte die Polizisten. Auch weiteren Weisungen kam er nicht nach. Die Beamten beabsichtigten ihn in Gewahrsam zu nehmen, wogegen er sich sperrte, nach den Polizisten trat und sie fortwährend beleidigte. Letztlich landete er in einer Polizeizelle.

