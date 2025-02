POL-PPWP: Fahrzeugdiebstahl vereitelt

Kaiserslautern (ots) - Weil sein Auto gestohlen wurde, meldete sich am Samstagabend ein Stadtbewohner bei der Polizei. Nach seinen Angaben parkte er seinen Mercedes CLK am Dienstag (28. Januar) gegen 15 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Bremerstraße. Als er am Samstag gegen 20 Uhr zurückkam, war der Wagen weg. An dem Auto fehlten die Kennzeichen. Diese wurden bereits am Mittwoch, 22. Januar, als gestohlen gemeldet. Die Polizei sucht jetzt nach den Fahrzeugdieben und ...

