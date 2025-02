Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Firmengebäude eingebrochen

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Williams Road ein. Die Täter verschafften sich zwischen 1:16 und 1:35 Uhr Zugang zu den Büros und durchwühlten diese. Insgesamt erbeuteten die Langfinger mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

