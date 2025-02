POL-PPWP: Erfolgreicher Fußballnachmittag auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Fahrzeugführer wurden in dem Zeitraum vom 01.02.2025 bis 02.02.2025 berauscht oder alkoholisiert angetroffen. Bereits am 01.02.2025 gegen 07:03 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann in der Zollamtstraße einer Kontrolle unterzogen. Er saß bereits in seinem PKW und hatte seine Fahrt noch nicht angetreten. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Ihm wurde der Schlüssel zu dem PKW sichergestellt. Gegen 17:57 Uhr wurde ein 55-jähriger Mann ...

