Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Öffentliche Veranstaltungen, hier Bürgerdialog der AfD und Gegenkundgebung

Westerburg (ots)

Westerburg. Am Sonntag, 26.01.2025, fand in der Stadthalle in Westerburg ein Bürgerdialog der AfD statt, an der etwa 250 Menschen teilnahmen. Zeitgleich fand vor der Stadthalle eine Gegenkundgebung statt. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl der Gegenkundgebung auf etwa 1000 Menschen. Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinerlei Vorkommnissen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell