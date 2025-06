Feuerwehr München

FW-M: Starke Rauchentwicklung in der Innenstadt (Altstadt)

München (ots)

Donnerstag, 26. Juni 2025, 18.53 Uhr

Theatinerstraße

In der Münchner Altstadt ist es am Donnerstagabend zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Grund dafür war ein Brand in der Elektroverteilung eines Gebäudes.

Gegen 18.53 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes der Integrierten Leitstelle München eine Rauchentwicklung im Verkaufsbereich des Ladens. Auch aus den Kellerschächten des Büro- und Geschäftsgebäudes drang dunkler Rauch nach außen.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr München am Brandobjekt eintrafen, war das Bekleidungsgeschäft bereits geräumt. Umgehend wurden die restlichen Gebäudeteile mit Unterstützung der Polizei geräumt und ein Atemschutztrupp ging zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Dort wurde ein Brand in einem Hochspannungsraum vorgefunden. Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der betroffene Bereich im Keller wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung im Gebäude waren aufwendige Belüftungsmaßnahmen notwendig. Das Gebäude wurde durch die Stadtwerke München bis auf weiteres spannungsfrei geschaltet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

