FW-M: Baumaterial in Brand (Bogenhausen)

München (ots)

Dienstag, 24. Juni 2025, 14.35 Uhr

Richard-Strauss-Straße

Auf einer Baustelle in Bogenhausen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 14:35 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle München eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Richard-Strauss-Straße.

An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr München einen Brand auf einer Tiefbaustelle vor. Umgehend bekämpften zwei Atemschutztrupps mit zwei Hohlstrahlrohren die Flammen. Plastikteile des Entwässerungssystems waren in der Baugrube in Brand geraten. Die Einsatzkräfte deckten anschließend das Brandgut mit Löschschaum ab und kontrollierten den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

