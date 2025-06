Feuerwehr München

FW-M: Personenrettung nach Unfall (Schwabing)

München (ots)

Sonntag, 22. Juni 2025, 23.08 Uhr

Rheinstraße + Leopoldstraße

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich in Schwabing ist eine Person verletzt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Eine Anwohnerin hatte in der Nacht auf Montag einen Unfall im Kreuzungsbereich der Rheinstraße und Leopoldstraße beobachtet. Daraufhin verständigte sie den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes wurden zur Unfallstelle alarmiert und fanden zwei Fahrzeuge, die augenscheinlich miteinander kollidiert waren, vor. Eine Person saß in dem silbernen VW Golf und konnte das Auto nicht selbst verlassen. Der zweite Pkw war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits leer.

Nach der ersten medizinischen Untersuchung legte das Notarztteam eine Indikation auf eine achsengerechte Rettung fest. Daher wurde durch die Feuerwehrkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät eine große Seitenöffnung in dem Golf geschaffen, um den Mann befreien zu können. Er wurde im Anschluss an die Rettung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Während der Rettungsmaßnahmen untersuchte Rettungsdienstpersonal weitere drei Personen, die Insassen der beiden Fahrzeuge waren. Zwei wurden zur Abklärung ebenfalls in Münchner Kliniken transportiert.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab und nahmen im Anschluss auch die Betriebsstoffe auf. Um die Unfallaufnahme der Polizei zu erleichtern, leuchteten sie bis zum Ende dieser Maßnahme die Einsatzstelle aus. Für die Zeit der Rettung kam es zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.

