FW-M: Brand in Lokal (Freimann)

München (ots)

Sonntag, 22. Juni 2025, 4.56 Uhr

Freisinger Landstraße

In den frühen Morgenstunden ist, trotz der massiven Löschmaßnahmen von der Feuerwehr, ein Lokal in Freimann ausgebrannt.

Um kurz vor fünf Uhr früh ging eine Meldung über einen möglichen Brand in einem Chinarestaurant in der Freisinger Landstraße in der Leitstelle ein.

Die ersten Einsatzkräfte konnten bei der Anfahrt diese Meldung bereits bestätigen, da sie Rauch und Flammenschein sehen konnten. Sofort entschied der Einsatzleiter massive Löschmaßnahmen einzuleiten. Insgesamt wurden drei C-Rohre zur Brandbekämpfung in dem Lokal eingesetzt. Dennoch konnte das Inventar nicht mehr gerettet werden, da der Brand bereits zu weit fortgeschritten war.

Zeitgleich kontrollierten weitere Einsatzkräfte das Gebäude im ersten Obergeschoss und führten drei Bewohnerinnen und Bewohner ins Freie. Sie wurden alle von Rettungsdienstpersonal und einem Notarztteam vor Ort untersucht und betreut. Von ihnen musste aber niemand in ein Krankenhaus.

Insgesamt wurden 15 Atemschutzgeräte bei den Löschmaßnahmen eingesetzt.

Zwei Stunden nach dem ersten Abrücken wurde eine übliche Nachsicht durchgeführt und das Objekt noch einmal mit einer Wärmebildkamera auf etwaige Brand- oder Glutnester abgesucht.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe ermittelt die Polizei.

(pyz)

