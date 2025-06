Feuerwehr München

FW-M: Änderung in der Pressestelle zum 01. Juli 2025

München (ots)

Liebe Medienschaffende,

wir möchten Sie heute über einige Änderungen in der Organisation der Pressestelle der Feuerwehr München informieren. Das Wichtigste für Sie zuerst. Sie haben nach wie vor einen Ansprechpartner für Ihre Anfragen oder Rückfragen.

Die Mitarbeitenden der Pressestelle werden ab 01. Juli 2025 keinen Rufbereitschaftsdienst mehr leisten. Daher wird das Pressetelefon zum Arbeitsende in die Integrierte Leitstelle geschaltet. Dort erhalten Sie rund um die Uhr unter 089 2353 31311 Auskünfte zu aktuellen Einsatzereignissen. Anfragen, die sich nicht auf das aktuelle Einsatzgeschehen beziehen, richten Sie bitte per E-Mail an: presse.feuerwehr@muenchen.de

Wir werden uns dann am nächsten Werktag um Ihr Anliegen kümmern und mit Ihnen in Kontakt treten. An den Einsatzstellen wird bei Bedarf ein*e Pressesprecher*in vor Ort sein, um Medienauskünfte und O-Töne zu geben. Auch hier ändert sich für Sie nichts.

Diese Geschäftszeiten der Pressestelle gelten ab 01. Juli 2025: Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr Freitag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihr Team der Pressestelle

Feuerwehr München

