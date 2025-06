Feuerwehr München

FW-M: Starke Rauchentwicklung bei Kellerbrand (Sendling-Westpark)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Samstag, 14. Juni 2025; 17.51 Uhr

Schondorfer Straße

Am frühen Samstagabend ist es im Süden der Landeshauptstadt zu einem Kellerbrand gekommen. Bei hochsommerlichen Temperaturen mussten mehrere Atemschutztrupps eingesetzt werden.

Eine Anruferin schilderte der Leitstelle, dass aus dem benachbarten Einfamilienhaus Rauch austreten würde und sie nicht wisse, ob noch Menschen im Haus seien. Den daraufhin alarmierten Einsatzkräften drang bereits auf der Straße dichter, schwarzer Rauch aus allen Kellerschächten des Hauses entgegen. Aufgrund der gebotenen Eile verschafften sich die Einsatzkräfte unter Atemschutz gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Ein Trupp ging sofort zur Brandbekämpfung mit einem Rohr in den Keller vor, wobei nahezu Nullsicht herrschte. Weitere Einheiten durchsuchten das ebenso stark verrauchte Erdgeschoss nach Personen oder standen als Sicherungstrupp für die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen bereit. Nachdem die Kräfte mehrere Fenster geöffnet hatten und ein Lüfter eingesetzt wurde, verbesserte sich die Sicht deutlich und der Brandherd konnte schnell gefunden werden. Ein brennender Kühlschrank im Keller war schnell gelöscht und so konnte schon rund 15 Minuten nach dem Ausrücken aus der Wache "Feuer aus" an die Leitstelle gemeldet werden. Personen wurden glücklicherweise nicht im Haus angetroffen. Es gibt keinen Personenschaden zu beklagen.

Im Nachgang wurde das Gebäude noch weiter belüftet und so vollständig rauchfrei gemacht. Nachdem das Gebäude wieder verschlossen wurde, wurde die Einsatzstelle für weitere Maßnahmen an die Polizei übergeben und der Einsatz nach einer Stunde für die rund 30 Feuerwehrkräfte beendet.

Zur genauen Brandursache und dem entstandenen Sachschaden liegen der Branddirektion München keine Informationen vor.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell